$89.26+0.8296.89+0.65
Войти в почту

Конте хочет видеть в «Наполи» Данило и Кьезу. Тренер видит в Федерико замену Хвиче

Антонио Конте заинтересован в трансфере Федерико Кьезы в «Наполи».

Конте заинтересован в трансфере Кьезы в «Наполи»
© Sports.ru

Как сообщает Tuttomercato со ссылкой на La Repubblica, Конте, который, как стало известно ранее, близок к назначению в «Наполи», видит в полузащитнике «Ювентуса» потенциальную замену Хвиче Кварацхелии в случае его ухода.

Также сообщается, что Конте хочет видеть в «Наполи» Данило. От тренера также будет зависеть будущее Джакомо Распадори – ранее появлялась информация об интересе к форварду неаполитанцев со стороны «Интера» и «Ювентуса».

Футбол