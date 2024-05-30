Конте заинтересован в трансфере Кьезы в «Наполи»

Конте хочет видеть в «Наполи» Данило и Кьезу. Тренер видит в Федерико замену Хвиче
Антонио Конте заинтересован в трансфере Федерико Кьезы в «Наполи».
Как сообщает Tuttomercato со ссылкой на La Repubblica, Конте, который, как стало известно ранее, близок к назначению в «Наполи», видит в полузащитнике «Ювентуса» потенциальную замену Хвиче Кварацхелии в случае его ухода.
Также сообщается, что Конте хочет видеть в «Наполи» Данило. От тренера также будет зависеть будущее Джакомо Распадори – ранее появлялась информация об интересе к форварду неаполитанцев со стороны «Интера» и «Ювентуса».
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Конте хочет видеть в «Наполи» Кьезу и Данило. Тренер видит в Федерико замену Хвиче (La Repubblica)
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