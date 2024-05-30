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Футболист Смолов: Месси более важен для команды, чем Роналду

Футболист московского «Динамо» Федор Смолов заявил в эфире своего подкаста Smol Talk, что Лионель Месси более важен для командной игры, чем Криштиану Роналду.

Смолов выбрал между Роналду и Месси
© РИА Новости
«Мне больше импонирует Месси. Мне кажется, что Месси влияет на игру команды больше, чем Криштиану Роналду, при этом выдающийся атлет, профессионал, пример, крутой суперчувак», — сказал Смолов.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. До этого он почти всю карьеру выступал за «Барселону» и два сезона отыграл в «ПСЖ».

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

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