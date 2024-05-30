Бубнов: Дзюбе пора заканчивать карьеру игрока

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы после его ухода из московского «Локомотива». Вчера, 29 мая, клуб сообщил, что Дзюба покинул железнодорожников после завершения срока контракта. Эксперт считает, что футболисту будет сложно найти новый подходящий клуб.

© Чемпионат.com