«Сити» настаивает, чтобы Гвардиола принял решение о его будущем к концу года

Руководство «Манчестер Сити» хочет, чтобы главный тренер команды Хосеп Гвардиола принял решение относительно своего будущего в клубе к Рождеству (25 декабря в католической церкви. — Прим. «Чемпионата»). Об этом сообщает ESPN.

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По информации источника, боссы «горожан» хотят, чтобы Гвардиола пролонгировал трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2025 года, однако предоставляют ему свободу самостоятельно решать, когда покинуть клуб. Сам испанский специалист ближе к тому, чтобы покинуть «Манчестер Сити» летом 2025 года.

Подчёркивается, что в «Манчестер Сити» понимают, что заменить Гвардиолу будет крайне трудно, поэтому хотят обладать как можно большим количеством времени для поиска наиболее подходящего кандидата на замену.