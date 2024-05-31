Главные трансферные новости начала межсезонья в РПЛ

Очень много всего! Гончаренко больше не в «Урале», Слишкович — не в «Спартаке», а «Локо» покинула группа важных футболистов.

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РПЛ финишировала только в прошлую субботу, 25 мая, а уже появилось множество новостей, связанных с командами Премьер-Лиги. Одни подписывают игроков и тренеров, другие – расстаются с ними. Суммируем в этом тексте всё, что произошло за неделю.

Нападающий Вильсон Изидор выкуплен «Зенитом» после аренды у «Локомотива». Об этом сообщил сам француз, заявивший, что подписал контракт с петербургским клубом на два года. Помимо того, в «Зените» может появиться ещё один нападающий: бразильские СМИ написали об интересе чемпионов России к Рони из «Палмейраса».

«Краснодар»

Подтверждается информация о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ». Голкипер «Краснодара» улетел в Париж, чтобы пройти медосмотр для чемпионов Франции и подписать пятилетний контракт. Как стало известно «Чемпионату», окончательная сумма трансфера составит € 18 млн плюс € 1 млн бонусами за 20 сыгранных матчей и ещё € 1 млн за 30 матчей.

Судя по всему, покинет «Краснодар» и лидер обороны Хуниор Алонсо. Парагваец попрощался с клубом в соцсетях, написав «спасибо за всё, Краснодар». Сообщалось, что он должен перейти в бразильский «Атлетико Минейро».

А вот главный тренер Мурад Мусаев остаётся в «Краснодаре» и продолжит работать с командой. Он подписал новый контракт, рассчитанный на два года.

«Локомотив»

Железнодорожники объявили об уходе Артёма Дзюбы, Рифата Жемалетдинова и Станислава Макгеева. Помимо них, уходит и Антон Миранчук. В завершившемся сезоне Дзюба, Жемалетдинов и Миранчук совершили общими усилиями 23 результативных действия. Так что «Локомотиву» требуется теперь серьёзное усиление в линию атаки. По информации, имеющейся у «Чемпионата», железнодорожники ведут переговоры о трансфере нападающего хорватского «Осиека» Рамона Мьереса. Стоимость сделки может составить около € 3-4 млн. Однако представители Мьереса требуют зарплату в размере около € 1,2 млн в год – это потолок для «Локомотива».

«Спартак» неожиданно покинул Владимир Слишкович, под руководством которого команда завершала сезон. Слишкович ни разу не проиграл с красно-белыми в РПЛ (четыре победы и три ничьих), и планировалось, что он останется в штабе нового главного тренера Деяна Станковича. По словам агента боснийца Марияны Кашчелан, Владимир считает, что «команде будет спокойнее начинать сезон с новым тренером, новыми идеями, со всем новым без него в тренерском составе». Слишкович хочет начать самостоятельную карьеру.

ЦСКА

Брат Фёдора Чалова, экс-игрок «Томи» и «Мордовии» Даниил подтвердил в программе «11 злобных зрителей», что нападающий сменит клуб в межсезонье. Чалов-старший назвал цвета будущей команды Фёдора сине-белыми, но потом поправился и написал про зелёно-фиолетовые цвета. Инсайдер и журналист Грач Хачатрян, в свою очередь, поделился информацией о контактах «Марселя» с агентами Чалова.

«Ростов»

Ростовский клуб объявил об уходе Сергея Песьякова и Дениса Терентьева. Основной голкипер покинул «Ростов» в статусе свободного агента, так как его контракт завершается летом 2024 года. Песьяков отыграл за команду семь сезонов.

Казанский клуб продлил контракт с Рашидом Рахимовым. Стало известно, что 28 мая состоялась встреча тренера «Рубина» с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, который высоко оценил работу 59-летнего специалиста. В первый сезон после возвращения в РПЛ Рахимов поднял команду на восьмое место.

В то же время «Рубин» попрощался с сербским полузащитником Лукой Биеловичем, который был арендован у «Спартака» из Суботицы. Биелович ни разу не сыграл за казанцев в РПЛ, и клуб не стал активировать опцию выкупа легионера.

Самарский клуб подписал контракт с голкипером Песьяковым, ушедшим из «Ростова». Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал для «Чемпионата» трансфер вратаря:

«С Песьяковым подписан контракт. Немаловажный для нас фактор, что Сергей был свободным агентом. С учётом непростой травмы Богдана Овсянникова, у нас была задача укрепить эту позицию. Песьяков — очень опытный голкипер, который добавит конкуренции во вратарской линии. Рассчитываем, что Сергей нам поможет.

В прошлом сезоне мы оказались в такой ситуации, когда и Ломаев, и Овсянников, которые играли больше, были травмированы, и место в воротах занял Фролов. В итоге Женя нам помог и выручил в заключительных матчах того сезона. Мы бы не хотели снова оказываться в ситуации, когда в обойме остаётся только один голкипер. Конечно, держали в голове эту ситуацию. Считаю, что приход Песьякова даст «Крыльям» глубину на вратарской позиции».

«Ахмат»

Защитник Андрей Семёнов и нападающие Владимир Ильин и Мохамед Конате прощаются с «Ахматом». Клуб из Грозного не продлил истекающие контракты с российскими игроками. Конате сам решил продолжить карьеру в другой команде – нападающий подтвердил эту информацию.

«Факел»

Воронежский клуб по окончании сезона объявил о расставании сразу с семью игроками. В «Факеле» не останутся защитники Игорь Калинин, Кирилл Суслов, Николай Поярков, полузащитники Руслан Магаль, Андрей Мендель, Роман Акбашев и нападающий Максим Максимов. Как стало известно «Чемпионату», Мендель станет новичком вышедших в РПЛ «Химок». В то же время «Факел» продлил контракты с четырьмя игроками – вратарями Александром Беленовым и Виталием Гудиевым, полузащитником Ираклием Квеквескири и нападающим Хызыром Аппаевым.

«Оренбург»

Защитник сборной России Арсен Адамов вернётся в «Зенит» из «Оренбурга», за который играл на правах аренды. Под вопросом будущее в команде и нападающего Дмитрия Воробьёва. Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» готов активировать опцию выкупа игрока за € 2 млн, но хочет снизить цену за счёт включения в сделку защитника Александра Эктова.

«Урал»

Екатеринбургский клуб отправил в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. Случилось это после поражения в первом стыковом матче за место в РПЛ от «Акрона» (0:2). Пока в качестве исполняющего обязанности командой будет руководить Евгений Аверьянов.

«Балтика»

Главный тренер Сергей Игнашевич покинет «Балтику» после финала Кубка России с «Зенитом». Как стало известно «Чемпионату», 44-летний специалист сообщил об этом игрокам команды. Пока же калининградский клуб объявил об автоматическом продлении контракта с полузащитником Юрием Ковалёвым на один сезон.

«Сочи»

Несмотря на вылет «Сочи» из РПЛ, главный тренер Роберт Морено продолжит работу с командой. Испанский специалист подписал новый трёхлетний контракт с клубом. Кроме того, «Сочи» выкупил у «Каракаса» нападающего Сауля Гуарирапу, который весной играл за южан на правах аренды. Контракт с венесуэльцем подписан до 2028 года. Тем временем стало известно, что Гуарирапой интересуется «Зенит»: чемпион России может купить Сауля в случае ухода кого-то из своих форвардов.

Расстался сочинский клуб с полузащитником Артуром Юсуповым.