«Рубин» объявил об уходе Дарко Йевтича

Полузащитник Дарко Йевтич покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

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«Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Дарко!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Дарко 31 год, за «Рубин» он выступал с 2020 года. В 2022 году получил травму крестообразной связки и не играл год и девять месяцев — вернулся на поле только 8 апреля 2024 года в матче с «Оренбургом» (0:3). Ранее в своей карьере Йевтич играл за польский «Лех» и швейцарский «Базель». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость швейцарского хавбека в € 700 тыс. Футболист также имеет сербское гражданство.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата России по футболу казанский клуб занял восьмое место в турнирной таблице.