«Акрон» впервые вышел в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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По итогам двух стыковых матчей «Акрон» обыграл «Урал» с общим счетом 3:2 (2:0, 1:2). Команда, образованная в 2018 году, впервые сыграет в элитном дивизионе чемпионата России. В завершившемся сезоне Первой лиги клуб занял третье место, имея в активе 59 очков за 34 матча.

«Урал» вылетел в Первую лигу. Клуб из Екатеринбурга в сезоне-2023/2024 занял в РПЛ 14-е место. Команда набрала 30 очков за 30 матчей.