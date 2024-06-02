На стадионе в подмосковном Дмитрове произошла массовая драка фанатов
Болельщики ФК «Дмитров» подрались с фанатами «Солнечногорска» перед матчем в рамках межмуниципальных соревнований на дмитровском стадионе «Локомотив». Видео опубликовал РЕН ТВ в Telegram-канале.
На кадрах видео группа фанатов в летней одежде обсуждает спортивные темы. К ней отовсюду подтягиваются болельщики и охрана.
Внезапно начинается потасовка, в нее втягиваются десятки людей. После вмешательства силовиков драка завершается.
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Вместе с тем, организаторам пришлось отменить матч. Некоторым участникам потасовки потребовалась помощь медиков.
Журналисты пояснили, что причина конфликта пока неизвестна. Количество пострадавших не называется.