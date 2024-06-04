Лунев покинул «Карабах», контракт не продлен. Вратарь выиграл чемпионат и Кубок Азербайджана
Андрей Лунев завершил выступления в «Карабахе».
Клуб из Азербайджана не продлил соглашение с 32-летним российским вратарем.
Андрей Лунев перешел в «Карабах» летом 2023 года.
За этот период голкипер 19 матчей в чемпионате Азербайджана, 5 игр в кубке страны и 10 матчей в Лиге Европы.
В составе «Карабаха» Лунев стал чемпионом страны и обладателем Кубка Азербайджана.
Лунев покинул «Карабах», контракт не продлен. Вратарь выиграл чемпионат и Кубок Азербайджана
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