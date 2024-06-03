Футболист Чернов: в сборной все немного шутят над Сафоновым

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, что в расположении сборной России все немного подшучивают над вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым из‑за возможного перехода во французский «ПСЖ».

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Ранее СМИ сообщили, что Сафонов в ближайшее время подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ». Сумма трансфера составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.

— Срджан Бабич вызван в сборную Сербии на Евро, будете болеть за эту команду?

— Безусловно, будем болеть за всех своих ребят на турнире, в том числе за Срджана.

— Кто подшучивал над Сафоновым по поводу перехода в «ПСЖ»?

— Все чуть‑чуть шутили над ним, но не хотелось бы как‑то его отвлекать, потому что скоро игра, — передает слова Чернова корреспондент «Матч ТВ».