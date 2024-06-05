Головин оценил переход Мбаппе в «Реал»

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин оценил переход французского форварда Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Его слова приводят «Известия».

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По мнению игрока, после этого шансы его команды на победу в чемпионате Франции повысились, однако ему жаль, что француз покинул ПСЖ.

«Это большая потеря. Мне бы хотелось еще поиграть против него. Но Килиана тоже можно понять. Он желает побеждать и в еврокубках», — заявил Головин.



«Реал» объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Контракт с игроком рассчитан на пять лет — до конца сезона-2028/2029.

В минувшем сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, а Мбаппе — лучшим бомбардиром лиги 1. «Монако» финишировал вторым.