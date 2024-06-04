Тренер «Уфы» Харлачёв прокомментировал возвращение команды в Первую лигу

Главный тренер «Уфы» Евгений Харлачёв высказался о досрочном выходе команды в Первую лигу после разгромной победы в матче 17-го тура второго этапа группы «Золото» Второй лиги над «Краснодар-2» (4:0).

«Не буду скрывать, что мы все очень рады. То, ради чего мы собрались в июне прошлого года, свершилось. Хочу поздравить весь футбольный клуб «Уфа», всех наших болельщиков, всех тех людей, которые искренне переживали за нас, желал нам побед весь этот сезон. Им всем огромное спасибо. Очень, конечно, рады, соответствующее настроение царит в раздевалке. Опять же хочу поздравить нашего футболиста Константина Троянова, получившего тяжёлую травму, к сожалению, нет его с нами. Огромная ему благодарность, это и его победа тоже», — приводит слова Харлачёва официальный сайт «Уфы».

В активе «Уфы», занимающей первое место в группе «Золото» Второй лиги, после этой победы стало 32 очка после 17 матчей. Команда опередила идущую третьей «Чайку» на восемь очков и окончательно закрепилась в зоне прямого выхода в Первую лигу.

Напомним, уфимский клуб покинул Первую лигу в позапрошлом сезоне-2022/2023. Клуб из столицы Башкортостана занял 16-е место, имея в своём активе 32 очка, и напрямую опустился во Вторую лигу. Вместе с уфимцами тогда лишились прописки также «Велес», «Краснодар-2» и ульяновская «Волга».