ПСЖ не заплатил Мбаппе за май и апрель

ПСЖ не перевёл заработную плату своему бывшему нападающему Килиану Мбаппе за май и апрель, а также не начислил премию за февраль. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, таким способом французский гранд хочет компенсировать бесплатный уход нападающего из клуба. Подчёркивается, что в общей сложности ПСЖ может не выплатить Мбаппе € 80 млн.

Юристы обеих сторон занимаются урегулированием сложившейся ситуации. В случае невозможности договориться, в дело может вмешаться юридическая служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого

с бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.