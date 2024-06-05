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Арсен Захарян не сыграет с Беларусью в товарищеском матче

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустит товарищеский матч между сборными России и Беларуси из-за простуды. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды России в телеграм-канале.

Захарян не сыграет с Беларусью в товарищеском матче
© Чемпионат.com

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минск (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.

Футбол
Арсен Захарян
Андрей Василевич
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Динамо