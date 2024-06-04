Генсек РФС рассказал о разговоре с ФИФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о посещении конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), передает «Спорт-Экспресс».

«Мы сказали, что нам нужна конкретика. Нам нужно понимать, в какие сроки какая сборная вернется. Одно дело — отстранение на конкретный период. Бессрочно, до особого распоряжения — это совсем неправильно», — сказал Митрофанов.

Также Митрофанов добавил, что в ФИФА ищут пути решения, а РФС мотивируют их, чтобы ФИФА вернулась с ответом как можно скорее.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.