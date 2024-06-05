Полузащитник «Зенита» объяснил, зачем назвал Мостового «петушарой»

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос в интервью «Спорт-Экспрессу» объяснил, зачем по окончании Суперфинала Кубка России против калининградской «Балтики», состоявшегося 2 июня в «Лужниках», назвал своего одноклубника Андрея Мостового «петушарой».

По его словам, этим он хотел выразить свое приятельское отношение к партнеру.

«Он мой друг», — заявил Барриос.



Поединок против «Балтики» завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Победный гол на 95-й минуте оформил Нуралы Алип. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Вместе с Кубком России «Зенит» по итогам прошлого сезона выиграл чемпионат и Суперкубок страны.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.