Гунько назвал сумму, за которую «Спартаку» стоит отпустить Соболева

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о возможном переходе форварда красно-белой команды Александра Соболева в «Зенит».

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«Думаю, это неплохой бизнес для «Спартака». Если «Зенит» дает 22 млн, это хорошая сделка, надо отпускать», – приводит слова Гунько «РБ Спорт».



Соболев играет за «Спартак» с 2020 года. За это время он выиграл с командой лишь один трофей – Кубок России. В финальном матче против «Динамо» именно он забил один из голов.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что страйкером интересуется «Зенит». Даже называлась возможная сумма сделки – ее оценивают в 20-25 миллионов евро. Некоторые источники говорят, что клуб уже обратился к агенту игрока.