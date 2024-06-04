Экс-футболист сборной Украины получил гражданство России

Полузащитник Дмитрий Иванисеня стал гражданином России, рассказал председатель совета директоров ФК «Крылья Советов» Габибула Хасаев. Об этом пишет РБК.

По данным портала, за самарский клуб футболист выступает с 1921 года.

«Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство», — отметил Хасаев.



Иванисене 30 лет, уроженец Кривого Рога перешел в самарский клуб летом 2021 года. Ранее он выступал за донецкий «Шахтер», «Ильичевец», «Мариуполь», луганскую «Зарю» и тбилисское «Динамо». В 2019 году провел один матч в составе сборной Украины.

Ранее сообщалось, что бразильцы Малком и Клаудиньо, игроки петербургского клуба «Зенит», получили российское гражданство.