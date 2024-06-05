Радимов: это был худший из шести чемпионских сезонов «Зенита» по качеству игры

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов оценил игру санкт-петербургского «Зенита» в сезоне-2023/2024.

© Чемпионат.com

«Это был худший из шести чемпионских сезонов «Зенита» по качеству игры. Потому что мы привыкли к тому, что «Зенит» за несколько туров до конца уже выигрывал чемпионат, правильно? А здесь вдруг до последнего борьба… Но, объективности ради, голы давались «Зениту» тяжело. Я связываю это с тем, что ушли Малком и Кузяев. Один давал очень много движения, а другой, конечно же, футболист для нашего чемпионата прямо космического уровня», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».



«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей и возглавила турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» и «Динамо» отстали всего на одно очко. Кроме этого, «Зенит» стал обладателем Кубка России. В Суперфинале турнира петербуржцы обыграли калининградскую «Балтику» — 2:1.