ФИФА активизировала процесс изучения возможности проведения матчей чемпионатов за рубежом

Международная федерация футбола (ФИФА) находится в процессе формирования рабочей группы, необходимой с целью анализа действующего Регламента международных матчей для того, чтобы изучить возможность проведения игр национальных лиг за рубежом. Об этом сообщает AS.

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По информации источника, на текущий момент формируется рабочая группа из 10-15 человек, целью которой является сбор дополнительной информации о возможных поправках к указанному регламенту. После проведения данной работы группа должна представить ФИФА соответствующие рекомендации.

Подчёркивается, что подобным образом ФИФА ищет правовую основу, позволяющую в ближайшем будущем проводить матчи европейских чемпионатов в США, Саудовской Аравии, Катаре, Африке, Южной Америке и Австралии.