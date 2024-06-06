Экс-вратаря ПСЖ обвинили в нарушении закона

Вокруг бывшего голкипера «Пари Сен-Жермен» Кейлора Наваса разгорается скандал. Бывший помощник футболиста Николас собирается подать на костариканца в суд за нарушение закона. Об этом сам Николас рассказал в эфире BFM TV, сохранив при этом анонимность своей внешности.

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По словам Николаса, Навас иногда заставлял его работать по 90 часов в неделю. Ежемесячно футболист платил своему сотруднику € 3,5 тыс. Однако никаких контрактов стороны не подписывали, зарплата выдавалась в обход налогового законодательства. Николас предоставил запись, на которой слышно, как он просит заключить трудовой договор, а Навас отвечает: «Мы здесь не работаем по французским законам. Никакого контракта, я плачу вам наличными! Мы работаем по моим правилам».

Также Николас рассказал, что Навас обязался предоставить ему жильё. Однако комната, в которую Кейлор поселил своего сотрудника, была в ужасном состоянии и с большим количеством плесени. А ещё Навас якобы требовал, чтобы у Николаса всегда с собой был дробовик. Сам футболист однажды даже стрелял из дробовика при Николасе, хотя не имел соответствующего разрешения.

Кейлор Навас перешёл в «ПСЖ» из мадридского «Реала» в 2019 году. За этот период он принял участие в 113 матчах во всех турнирах, в 51 из которых отыграл «на ноль». В мае 2024 года вратарь объявил об уходе из «ПСЖ».