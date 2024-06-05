Президент «Барселоны» рассказал о будущем футболистов Феликса и Канселу

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о будущем португальских футболистов Жоау Феликса и Жоау Канселу в каталонском клубе.

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Феликса «Барселона» арендовала у мадридского «Атлетико», Канселу — у английского «Манчестер Сити».

— Мы хотим, чтобы Жоау Феликс и Жоау Канселу остались у нас. Спортивный директор Деку работает над этим. Я доволен тем, как провел минувший сезон Жоау Феликс. Главный тренер Ханс‑Дитер Флик хотел заполучить его, когда еще работал в «Баварии», — сказал Лапорта, слова которого в соцсети приводит журналист Фабрицио Романо.



«Барселона» в завершившемся сезоне заняла второе место в чемпионате Испании.