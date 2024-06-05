Президент «Барселоны» рассказал о будущем футболистов Феликса и Канселу
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о будущем португальских футболистов Жоау Феликса и Жоау Канселу в каталонском клубе.
Феликса «Барселона» арендовала у мадридского «Атлетико», Канселу — у английского «Манчестер Сити».
— Мы хотим, чтобы Жоау Феликс и Жоау Канселу остались у нас. Спортивный директор Деку работает над этим. Я доволен тем, как провел минувший сезон Жоау Феликс. Главный тренер Ханс‑Дитер Флик хотел заполучить его, когда еще работал в «Баварии», — сказал Лапорта, слова которого в соцсети приводит журналист Фабрицио Романо.
«Барселона» в завершившемся сезоне заняла второе место в чемпионате Испании.