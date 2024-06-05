Неймар рассказал о своих текущих взаимоотношениях с Месси

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар ответил на вопрос о взаимоотношениях с аргентинским футболистом «Интер Майами» Лионелем Месси.

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«Мы далеко друг от друга, но продолжаем общаться, много разговариваем. Лео отличный парень, прекрасный образец для меня, настоящий кумир. Помимо того, что он мой кумир, он ещё и мой друг. Мы много общаемся», – приводит слова Неймара Goal.



Напомним, с октября минувшего года Неймар восстанавливается после разрыва крестообразной связки. Ранее в СМИ появлялась информация, что процесс реабилитации 32-летнего футболиста затягивается.

Бразильский футболист перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» летом 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. По итогам нынешнего сезона «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии.