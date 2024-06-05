Глава РФС: «Акрон» заслужил выйти в РПЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о выходе тольяттинского «Акрона» в Российскую Премьер-Лигу. Команда оказалась сильнее екатеринбургского «Урала» в переходных матчах (3:2).

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— Я считаю, что «Акрон» заслужил выйти в РПЛ. Они очень много делали для развития футбола: занимались не только первой командой, но и развитием детско-юношеского футбола. Я считаю, что это положительный сигнал для всех. Если ты осмысленно и системно занимаешься развитием футбола и своим клубом, то ты можешь решить самые серьёзные задачи.

— Не будет ли проблемой, что у «Акрона» нет своего стадиона?

— В Самарской области есть стадион, который «Акрон» может использовать, — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.