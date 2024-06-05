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Какие звёзды не сыграют на Евро-2024, причины: Рашфорд, Санчо, Куртуа, Эракович, Хуммельс, Стерлинг, Алаба, Гави

Бельгия лишилась Куртуа из-за конфликта с Тедеско, а некоторые сборные пострадали от травм.

Какие звезды не сыграют на Евро-2024
© Чемпионат.com

Чемпионат Европы — 2024 в Германии всё ближе. Все 24 сборные уже опубликовали заявки на турнир (кто-то расширенные, а кто-то — окончательные). К сожалению, на Евро сыграют не все топ-футболисты. Рассказываем, кого мы не увидим на поле и почему они не вошли в состав.

Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»)

Статистика в сезоне: 5 матчей, 0 пропущенных голов

Забавно, но на Евро-2024 не сыграет лучший вратарь мира. Хотя он готов. Как же так? В июне 2023-го Куртуа рассорился с главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско. Тот назначил Ромелу Лукаку капитаном на товарищеский матч с Австрией. А после Тедеско и Куртуа поругались: тренер говорил об обиде вратаря, а Тибо — что на Доменико кто-то оказал давление, чтобы он отдал повязку Лукаку. Также Куртуа сообщил о травме, из-за которой покинул расположение сборной после игры с Австрией.

Затем Тибо получил повреждение крестообразных связок в начале августа, из-за чего пропустил почти весь сезон. Но вернулся на концовку, продемонстрировав прекрасную игру в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0). А Тедеско ещё до этого не включил Тибо в заявку на Евро-2024. Тренер Бельгии объяснил это тем, что Куртуа не успеет набрать форму. Хотя о чём речь, если вратарь полностью восстановился и сыграл в финале ЛЧ? В общем, из-за глупого конфликта бельгийцы лишились отличного помощника.

Маркус Рашфорд (Англия, «Манчестер Юнайтед»)

Статистика в сезоне: 43 матча, 8 голов, 5 результативных передач

Рашфорд провёл слабый сезон в «Манчестер Юнайтед». Он не всегда проходил в основной состав и забил всего восемь мячей. Скромнейший показатель для футболиста, претендующего на статус лидера «МЮ». С 2016 года Рашфорд не выпадал из обоймы сборной Англии. Но тренер Гарет Саутгейт не включил Маркуса в заявку на Евро-2024. Повлияла не только средняя форма форварда, но и лютая конкуренция. И без Рашфорда у Англии огромный выбор талантов на три позиции.

Джейдон Санчо (Англия, «Манчестер Юнайтед»)

Статистика в сезоне: 24 матча, 3 гола, 3 голевые передачи

Санчо ярко провёл вторую половину сезона в дортмундской «Боруссии». Но первая часть оказалась провальной. У Джейдона случился конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, из-за которого вингера отстранили даже от тренировок. Голландец заявил, что Санчо показывает слабые результаты на занятиях. А футболист в ответ опубликовал заявление в соцсетях, назвав слова тен Хага ложью.

Так продолжалось до зимы, пока «Боруссия» не арендовала своего бывшего игрока. В Германии Джейдон снова расцвёл. Но этого не хватило для попадания в заявку сборной Англии. Всё же Букайо Сака, Фил Фоден и Джуд Беллингем заслужили попадание в состав намного больше.

Рахим Стерлинг (Англия, «Челси»)

Статистика в сезоне: 43 матча, 10 голов, 8 результативных передач

«Челси», мягко говоря, провёл не лучший сезон в истории. Шестое место в АПЛ и поражение в финале Кубка английской лиги — не тот результат, которого ждут болельщики. Стерлинг не выделялся на общем фоне и выдал средний по своим меркам сезон. Всё внимание на себя забрал Коул Палмер. Он отправится на Евро в составе сборной Англии, а вот Стерлинг — нет. Хотя Рахим был неотъемлемой частью команды всё последнее десятилетие.

Рис Джеймс (Англия, «Челси»)

Статистика в сезоне: 11 матчей, 2 результативные передачи

Если Стерлингу попасть на Евро помешала плохая форма, то Джеймс не сыграет за Англию из-за травм. Рис мучился из-за повреждений весь сезон, поэтому провёл только 11 матчей. В августе Джеймс травмировал заднюю поверхность бедра и вернулся в октябре. Но в декабре случился рецидив, после которого последовали операция и долгое восстановление. Рис вернулся на поле в середине мая. Но этого оказалось явно недостаточно, чтобы сыграть за Англию на Евро-2024.

Матс Хуммельс (Германия, «Боруссия» Дортмунд)

Статистика в сезоне: 40 матчей, 4 гола, 1 результативная передача

Хуммельс провёл мощный сезон и стал важной причиной выхода «Боруссии» в финал Лиги чемпионов. Но тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман не вызвал Матса в сборную.

«Это было коротко и разочаровывающе. Всё длилось меньше двух минут. Затем мне нужно было идти на тренировку. Однако мне не нужны долгие разговоры и объяснения в такие моменты. Было достаточно сказанного. В чём причина невызова? Если я правильно его понял, то, помимо целесообразности меня в роли запасного, речь шла о возрастных особенностях, таких как физическая подготовка», — рассказал расстроенный Хуммельс.

Вероятно, на Евро-2024 Нагельсман планирует сыграть с высокой линией обороны. Германии необходимы быстрые футболисты, и 35-летний Хуммельс не подходит под эти критерии.

Леон Горецка (Германия, «Бавария»)

Статистика в сезоне: 42 матча, 6 голов, 11 результативных передач

Ещё одно удивительное решение Нагельсмана. Если отсутствие Хуммельса ещё можно объяснить, то ситуация с невызовом Леона Горецки уже сложнее. Полузащитнику всего 29 лет, за прошедший год он не страдал из-за травм. Также Горецка выдал неплохой сезон, заслужив как минимум присутствие в заявке сборной Германии.

«У нас с Хуммельсом и Горецкой были долгие переговоры, они разочарованы моим решением, но это вполне понятно. В конце концов, как главный тренер я должен принимать решение в интересах команды. Они сделали всё, чтобы оказаться в заявке. Я пытался объяснить, почему их не взяли. Понятно, что они расстроены. Не могу сказать, что между нами состоялся какой-то плохой разговор, но, конечно, в жизни случаются и более приятные беседы», — рассказал Нагельсман.

Тренер не вызывал Леона в сборную в 2024 году. Самая вероятная причина — тот не подходит под тактические задумки. Но всё равно перестраховаться и иметь футболиста такого уровня в обойме было бы неплохо. Странное решение от Нагельсмана.

Джорджио Скальвини (Италия, «Аталанта»)

Статистика в сезоне: 44 матча, 2 гола, 3 результативные передачи

Ещё один топ-защитник, выросший в системе «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Скальвини наверняка стал бы основным защитником сборной Италии на Евро-2024. Но, к сожалению, он получил серьёзную травму. И когда — в последнем матче сезона для «Аталанты»! Бергамаски встречались с «Фиорентиной», игра мало что решала в плане турнирных раскладов. И Скальвини травмировался на 84-й минуте. Как же обидно!

Мануэль Локателли (Италия, «Ювентус»)

Статистика в сезоне: 40 матчей, 1 гол, 6 результативных передач

Чемпион Европы 2020 года не сыграет за Италию на предстоящем турнире. Локателли — основной игрок «Ювентуса», сезон-2023/2024 он провёл без травм. Но в идеях тренера сборной Италии Лучано Спаллетти ему нет места. Из опорных полузащитников больше доверия вызвали, например, Бриан Кристанте («Рома»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Жоржиньо («Арсенал») и Самуэле Риччи («Торино»). Не обернётся ли отсутствие Локателли на Евро для Спаллетти катастрофой? Посмотрим.

Страхиня Эракович (Сербия, «Зенит»)

Статистика в сезоне: 37 матчей, 3 результативные передачи

Защитник «Зенита» провёл хороший первый сезон в Санкт-Петербурге. К сербу меньше всего претензий из оборонительной линии команды. Но места в сборной ему не нашлось. Зато защитник «Спартака» Срджан Бабич вызван тренером Драганом Стойковичем. Почему? Во-первых, Эракович — правша, а Бабич — левша. Сербы играют в три центральных защитника, поэтому игроки с левой ведущей ногой жизненно необходимы. А Страхиня не убедил тренера Стойковича во время последних вызовов. Например, в товарищеском матче с Россией сербы пропустили четыре мяча, когда Эракович находился на поле (хотя стоит учитывать удаление у Сербии). А уже в следующей встрече с Кипром Страхиня появился на поле лишь на 85-й минуте. В общем, судя по всему, Эракович не поехал на Евро из-за банальной причины — проигранной конкуренции.

Мартен де Рон (Нидерланды, «Аталанта»)

Статистика в сезоне: 46 матчей, 5 результативных передач

Ещё один футболист «Аталанты», который не сыграет на Евро из-за травмы. Мартен наверняка поехал бы на турнир, если бы не повреждение бедра, полученное в середине мая. Из-за него голландец пропустил конец сезона, в том числе победный финал Лиги Европы с «Байером». Возможно, свою роль сыграл и возраст — де Рону 33 года. А тренер сборной Нидерландов Рональд Куман видит в центре поля более молодых ребят.

Ян Матсен (Нидерланды, «Боруссия» Дортмунд)

Статистика в сезоне: 38 матчей, 2 гола, 3 результативные передачи

Матсен по-настоящему раскрылся только в аренде в дортмундской «Боруссии». Да, в первой половине сезона Ян иногда появлялся на поле за «Челси». Но внимание получил только после переезда в Германию. «Боруссии» очень понравилось сотрудничество с нидерландцем: клуб готов к полноценному выкупу Матсена. А вот тренер Рональд Куман не видит для Яна места в сборной Нидерландов. Вероятно, на следующий большой турнир Матсен уже поедет. А пока что необходимо поднабраться опыта.

Гави (Испания, «Барселона»)

Статистика в сезоне: 15 матчей, 2 гола, 1 результативная передача

Гави получил травму в игре за сборную Испании. Команда уже обеспечила себе участие в Евро-2024, а тренер Луис де ла Фуэнте зачем-то выпустил основу на матч с Грузией. И 19-летний Гави повредил крестообразные связки, выбыв до конца сезона. Очень жаль, полузащитник мог принять участие в первом для себя Евро.

Алекс Бальде (Испания, «Барселона»)

Статистика в сезоне: 28 матчей, 1 гол, 1 результативная передача

Левый защитник «Барселоны» травмировал сухожилие в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао в конце января. После этого Бальде ни разу не выходил на поле. Конечно, ни о каком участии в Евро-2024 речи не шло. Желаем Алексу восстановиться на 100%, провести крутой сезон за «Барселону», а затем сверкнуть уже на ЧМ-2026.

Давид Алаба (Австрия, «Реал»)

Статистика в сезоне: 17 матчей, 2 результативные передачи

Алаба пропустит Евро-2024 из-за разрыва крестообразных связок. Он получил травму в декабре 2023 года, после чего не вышел на поле ни разу. Тренер «Реала» Карло Анчелотти добавил Алабу в заявку на финал Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Но это был, скорее, добрый жест. Давид не готов выходить на поле. Да и вряд ли бы Алаба помог сборной Австрии Ральфа Рангника, где во главе угла стоят высокий прессинг и неустанная работа все 90 минут.

Футбол
Николо Фаджоли
Срджан Бабич
Коул Палмер
Джуд Беллингем
Джейдон Санчо
Фил Фоден
Доменико Тедеско
Леон Горецка
Гарет Саутгейт
Карло Анчелотти
Мануэль Локателли
Давид Алаба
Рахим Стерлинг
Рональд Куман
Маркус Рашфорд
Лучано Спаллетти
Манчестер Юнайтед
Реал
Зенит
Спартак