RFEF проинформировала де ла Фуэнте о продлении контракта со сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) окончательно одобрила продление контракта с главным тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте до 2026 года. Об этом сообщил официальный сайт RFEF

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«RFEF проинформировала главного тренера национальной команды об окончательном одобрении продления его контракта, о чём было объявлено в феврале, а также об обновлении его тренерского штаба. Луис де ла Фуэнте возглавил национальную команду в декабре 2022 года и привёл Испанию к победе в Лиге наций УЕФА в 2023 году, завоевав знаменитый титул после более чем десятилетнего перерыва. Он также руководил фантастической отборочной кампанией к чемпионату Европы этим летом, турниру, к которому национальная сборная вместе готовится с прошлой субботы в Лас-Росасе», — написано в заявлении.



Де ла Фуэнте тренировал национальную команду в 13 матчах, в которых одержал девять побед, две ничьи и потерпел всего два поражения.