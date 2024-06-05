Корнаухов назвал главную проблему ПФК ЦСКА по итогам сезона

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Олег Корнаухов высказался о главной проблеме армейцев в завершившемся сезоне-2023/2024. По его мнению, результаты ЦСКА были подпорчены частыми травмами футболистов, из-за чего появлялся кадровый дефицит и пропадала сыгранность в оборонительной линии.

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«Можно не согласиться с тем, что у ЦСКА была короткая скамейка (в прошедшем сезоне). Вопрос в том, что довольно много травмированных было. Когда все были здоровы, достаточной скамейка была. И молодые ребята были, и достаточно опытные. Проблема в травмах. В атаке были достаточно хорошие варианты. Не хватало сыгранности оборонительной линии и постоянства. Из‑за травм приходилось менять амплуа футболистов», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».



Напомним, ПФК ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024.