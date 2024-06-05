Черчесов дал напутствие Дзюбе

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что бывший нападающий столичного «Локомотива» Артем Дзюба еще может проявить себя на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

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По его словам, у игрока есть для этого все необходимые качества.

«Где бы я хотел видеть Дзюбу? Это решать ему. Конечно, он еще способен поиграть в РПЛ», — заявил Черчесов.



Соглашение Дзюбы с московским «Локомотивом» истекло в конце сезона-2023/24. Контракт не был автоматически продлен из-за того, что Дзюба нарушил заданные условия по количеству результативных действий, которые было необходимо совершить.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».