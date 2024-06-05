ЦСКА предложил контракт Заболотному

Нападающий Антон Заболотный может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, футболист был интересен бывшему наставнику красно-синих Владимиру Федотову, который желал продолжения сотрудничества с игроком. Руководство армейцев готово предложить 32-летнему форварду годичный контракт на сумму €500 тыс.

Текущий контракт Заболотного с ЦСКА истекает летом 2024 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Заболотный провел 29 матчей, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

ЦСКА в завершившемся сезоне РПЛ ЦСКА занял шестое место, набрав по итогам чемпионата 48 очков. В Кубке России армейская команда завершила выступление на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии петербургскому «Зениту».