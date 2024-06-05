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Африканская футболистка кулаком отправила в нокдаун соперницу во время матча

Форвард женской сборной ДР Конго по футболу Рут Кипойи ударила игрока национальной команды Марокко Ясмин Мрабет во время товарищеского матча. Об этом сообщает MSN.com.

Африканская футболистка отправила в нокдаун соперницу во время матча
© Соцсети

В одном из эпизодов конголезская футболистка грубо нарушила правила, за что получила прямую красную карточку. Марокканки подбежали к нападающей, чтобы предъявить ей претензии. В их числе была Мрабет, которой Кипойи нанесла удар кулаком по лицу. Марокканка оказалась в нокдауне.

Поднявшись с газона, Мрабет попыталась продолжить выяснение отношений с Кипойи, но массовую драку предотвратили участницы матча. Теперь пустившей в ход кулаки африканской футболистке грозит длительная дисквалификация. Встреча завершилась победой сборной Марокко со счетом 3:2.

Ранее в матче 11-го тура Второй лиги Б в группе 1 между ставропольским «Динамо» и второй командой махачкалинского «Динамо» произошла массовая драка. Главный арбитр удалил с поля семь участников потасовки.

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