Корнеев объяснил, почему Галактионов продолжит работу в «Локомотиве»

Бывший российский футболист Игорь Корнеев считает, что руководство «Локомотива» увидело прогресс в игре команды, а потому приняло решение оставить Михаила Галактионова на посту главного тренера железнодорожников.

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«Видимо, руководству показалось, что есть какой‑то прогресс, который им нравится. С этим и связано решение (о продлении контракта. — Прим. «Чемпионата»). Или просто не было пока подходящей кандидатуры. Линия защиты в «Локомотиве» до сих пор хворает очень сильно», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».



Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» продлит контракт с Галактионовым на два года. Позднее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подтвердил эту информацию. Михаил Галактионов возглавил московский клуб в ноябре 2022 года. Ранее российский специалист работал в клубе «Пари Нижний Новгород». Сезон-2023/2024 железнодорожники завершили на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка.