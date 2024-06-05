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Карпин об ЭСК: «Бесит больше всего – защищают 99% решений судей, хотя 100% общественности говорит обратное. Для чего тогда она нужна?»

Валерий Карпин критически оценил работу ЭСК РФС.

Карпин критически оценил работу ЭСК РФС
© Sports.ru

– Больше всего меня бесит ЭСК. Любое решение, даже неправильное, они все равно поддерживают. Видимо, у них корпоративная этика.

– При этом в этом сезоне состав ЭСК полностью изменился, в ней не осталось российских представителей.

– Какая разница? Там же все равно судьи.

Они защищают 99% решений судей, хотя 100% общественности говорит обратное.

Для чего тогда нужна ЭСК? Чтобы все время защищать судей? – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России в эфире шоу «Это футбол, брат!».

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