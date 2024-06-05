Алаев против расширения РПЛ: «О 18 командах сейчас никто не говорит. Мы не готовы к ним ни инфраструктурно, ни финансово, ни календарно»
Александр Алаев выступил против расширения РПЛ.
– К вам обращались с просьбой расширить РПЛ на следующий сезон?
– Нет, таких обращений не было ни по ходу чемпионата, ни после его завершения. Такая дискуссия происходит каждый матч, каждый год одно и то же: зимнее межсезонье, клубы активизируются.
У нас есть правила: регламент лиги, лицензирование. Плохие эти правила или хорошие, но они есть. Если «Акрон» и «Арсенал» получают лицензию и по спортивному принципу выходят в РПЛ, они должны играть в лиге.
О восемнадцати командах сейчас никто не говорит. Мы не готовы к ним ни инфраструктурно, ни финансово, ни календарно, – заявил президент Мир РПЛ Александр Алаев в эфире шоу «Это футбол, брат!».
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Алаев против расширения РПЛ: «О 18 командах сейчас никто не говорит. Мы не готовы к ним ни инфраструктурно, ни финансово, ни календарно»
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