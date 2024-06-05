Дзагоев рассказал, чем он сейчас занимается в футболе

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своей нынешнем деятельности.

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«Футбол сейчас в моей жизни присутствует только в качестве работы селекционером. Езжу смотрю игроков, разговариваю о футболе. Ездить приходится часто», – сказал Дзагоев Metaratings.



Дзагоев защищал цвета ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе армейского клуба россиянин трижды выиграл РПЛ, а также стал четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Сегодня, 4 июня, ЦСКА объявил о достижении принципиальной договоренности о сотрудничестве с сербским специалистом. Официальное соглашение будет заключено в ближайшее время.