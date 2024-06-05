Карпин высказался о лимите на легионеров в российском футболе

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге. По мнению специалиста, действующий лимит позволяет укрепляться российским игрокам. Карпин отметил, что лучше иметь в сборной 20 конкурентно способных россиян, чем 60 доморощенных игроков среднего уровня.

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