Суд запретил продажу «Золотого мяча» Марадоны

Французский суд наложил запрет на продажу «Золотого мяча» чемпионата мира по футболу 1986 года, выигранного Диего Армандо Марадоной, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, апелляционный суд Версаля удовлетворил иск наследников Марадоны, которые утверждают, что награда была украдена из банковского сейфа в Неаполе в 1989 году. Суд распорядился изъять «Золотой мяч» до тех пор, пока не будет разрешен спор о том, что случилось с трофеем.

Аукционный дом Aguttes должен был выставить этот объект на аукцион 6 июня, что могло бы стать рекордной продажей для спорта. Однако вскоре мероприятие было перенесено на неопределенный срок на фоне судебного расследования.

Марадона получил эту награду как лучший игрок чемпионата мира 1986 года в Мексике. В финале турнира сборная Аргентины обыграла команду ФРГ со счетом 3:2. Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.