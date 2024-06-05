43-летний Эльдар Низамутдинов покинул «Шинник»

Ярославский «Шинник» на официальном сайте объявил об уходе нападающего Эльдара Низамутдинова.

© Пресс-служба ФНЛ

«Эльдар выступал за ярославскую команду начиная с 2011 года (с перерывом на сезон), провёл в составе чёрно-синих в рамках первенства страны 336 матчей, в которых забил 78 голов. Это рекордные показатели в российский период истории «Шинника»! Многие годы Эльдар Низамутдинов был капитаном ярославского коллектива, символом клуба, примером преданности делу! От имени болельщиков благодарим Эльдара Фэлэхдиновича за всё сделанное для ярославского футбола! Низкий поклон и наши аплодисменты!» — написано в заявлении клуба.



В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги 43-летний Эльдар Низамутдинов провёл 15 матчей. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.