Бахтиер Зайнутдинов может перейти в «Зенит».

По информации «Спорт-Экспресса», «Бешикташ» готов принять предложение петербуржцев о приобретении казахстанского игрока за ту же сумму, за которую турецкий клуб покупал его у ЦСКА – 4,5 миллиона евро.

Утверждается, что Зайнутдинов – приоритетный вариант «Зенита» на позицию левого защитника после ухода Данилы Кругового. 26-летний игрок не будет считаться в Мир РПЛ легионером.

Отмечается, что если с «Бешикташем» договоренность достигнута, то с самим Зайнутдиновым переговоры «Зенита» продолжаются.

За турецкий клуб Бахтиер провел 37 матчей и забил один гол. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.