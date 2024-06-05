«Зенит» договорился о трансфере Зайнутдинова с «Бешикташем». Переговоры с экс-игроком ЦСКА продолжаются, сумма перехода составит 4,5 млн евро («СЭ»)
Бахтиер Зайнутдинов может перейти в «Зенит».
По информации «Спорт-Экспресса», «Бешикташ» готов принять предложение петербуржцев о приобретении казахстанского игрока за ту же сумму, за которую турецкий клуб покупал его у ЦСКА – 4,5 миллиона евро.
Утверждается, что Зайнутдинов – приоритетный вариант «Зенита» на позицию левого защитника после ухода Данилы Кругового. 26-летний игрок не будет считаться в Мир РПЛ легионером.
Отмечается, что если с «Бешикташем» договоренность достигнута, то с самим Зайнутдиновым переговоры «Зенита» продолжаются.
За турецкий клуб Бахтиер провел 37 матчей и забил один гол. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.
«Зенит» договорился о трансфере Зайнутдинова с «Бешикташем». Переговоры с экс-игроком ЦСКА продолжаются, сумма перехода составит 4,5 млн евро («СЭ»)
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