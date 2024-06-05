Воспитанник «Зенита» перейдет в махачкалинское «Динамо»

Воспитанник «Зенита» Илья Кирш на правах аренды переходит в махачкалинское «Динамо», сообщает «РБ Спорт». По информации источника, в соглашении будет опция выкупа.

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19-летний защитник в сентябре 2023 года был арендован «Ростовом» до конца сезона. В донском клубе Кирш провел 3 матча, результативными действиями не отметился.

Махачкалинское «Динамо» по итогам сезона-2023/24 вышло впервые в своей истории в РПЛ, заняв второе место в Первой лиге.

Кирш не провел ни одного матча за первую команду «Зенита». В «Зените»-2 19-летний центральный защитник сыграл в 29 матчах и забил 1 гол.

На счету Кирша 2 матча за сборную России U-21.