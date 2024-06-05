Аршавин оценил шутку игрока «Рубина» про «деньги на карту»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!» признался, что не увидел ничего обидного в шутке игрока казанского «Рубина» Руслана Безрукова про деньги на карту.

«Задело ли меня высказывание Безрукова? Меня нет. Я непопулярную позицию в своем клубе выскажу. В принципе, как всегда. Безобидная шутка. В принципе, человек с юмором», — заявил Аршавин.



После победы клуба из столицы Татарстана над петербургским «Зенитом» Безруков пошутил, что казанцы ждут от «Краснодара» «денежки на карту». Матч состоялся 24 апреля. Российский футбольный союз оштрафовал игрока на 100 тысяч рублей и дисквалифицировал на три месяца.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми. «Рубин» финишировал восьмым (42).