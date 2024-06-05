Представитель Захаряна рассказал о состоянии Арсена

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника испанского «Реала Сосьедад» и сборной России Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья футболиста. Ранее сообщалось, что Арсен Захарян пропустит товарищеский матч национальной команды со сборной Беларуси.

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«У Арсена простуда, мышечных травм нет. Сейчас он ещё болеет, пока ещё не выздоровел. Думаю, у него сейчас начнётся отпуск, потому что в Минск не поедет. Арсен расстроился», — сказал Геннадий Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.



Товарищеский матч сборных Беларуси и России состоится в пятницу, 7 июня. Команды будут играть на стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Начало игры — в 20:00 по московскому времени.