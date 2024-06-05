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Представитель Захаряна рассказал о состоянии Арсена, который пропустит матч с Беларусью

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника испанского «Реала Сосьедад» и сборной России Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья футболиста. Ранее сообщалось, что Арсен Захарян пропустит товарищеский матч национальной команды со сборной Беларуси.

Представитель Захаряна рассказал о состоянии Арсена
© Чемпионат.com

«У Арсена простуда, мышечных травм нет. Сейчас он ещё болеет, пока ещё не выздоровел. Думаю, у него сейчас начнётся отпуск, потому что в Минск не поедет. Арсен расстроился», — сказал Геннадий Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Товарищеский матч сборных Беларуси и России состоится в пятницу, 7 июня. Команды будут играть на стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Футбол
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