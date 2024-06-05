Итальяно возглавил «Болонью» после ухода Мотты

Бывший тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно стал новым главным тренером «Болоньи», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

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Специалист будет работать в новой команде в течение следующих двух лет.

Напомним, 2 июня, Итальяно объявил о своём уходе из «Фиорентины» по окончании сезона-2023/2024. Тренер возглавил клуб летом 2021 года. Под его руководством «Фиорентина» провела 162 матча, одержав 79 побед, потерпев 34 поражения и сыграв 49 раз вничью. Команда завершила минувший сезон итальянской Серии А на восьмом месте, набрав после 38 матчей 60 очков.

«Болонья» финишировала на пятом месте в итальянской Серии А сезона-2023/2024, имея в своём активе 68 очков. Красно-синие лишились своего главного тренера Тьяго Мотты после завершения розыгрыша чемпионата.