Президент Ла Лиги рассказал об изменениях в зарплате Мбаппе

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался относительно заработной платы новоиспечённого нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, ранее выступавшего за «ПСЖ».

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«Могу сказать, что его зарплата в «ПСЖ» была завышена. Она выходила за рамки рынка. Я уверен, что его зарплата в «Реале» будет в рамках рынка. Однако я не знаю, какие деньги он будет зарабатывать», — приводит слова Тебаса Marca.



Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Ранне появлялась информация, что зарплата Мбаппе в «Реале» составляла € 70-100 млн в год.