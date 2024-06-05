Кубок России сохранит свой формат в сезоне-2024/2025

Фонбет Кубок России сезона-2024/205 также будет разделен на два пути – «Путь РПЛ» и «Путь регионов». Такое решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает официальный сайт РФС.

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В Пути РПЛ сыграют 16 клубов Мир Российской Премьер-лиги, которые будут разделены на четыре группы. Команды сыграют два круга, всего шесть матчей. Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в верхнюю сетку второй стадии (плей-офф), третья команда группы – в нижнюю сетку второй стадии (плей-офф), последняя команда каждой группы закончит участие в турнире.

Первая стадия Пути регионов пройдёт по кубковой системе. Она состоит из шести раундов. В первых трех раундах примут участие любительские клубы и клубы Леон Второй лиги (дивизионов А и Б). Начиная с четвертого раунда к турниру присоединятся клубы Мелбет Первой лиги.

Также бюро исполкома РФС утвердило состав участников Российской Премьер-лиги сезона 2024/25. В него вошли футбольный клубы: «Зенит», «Краснодар», «Динамо-Москва», «Локомотив», «Спартак-Москва», ЦСКА, «Ростов», «Рубин», «Крылья Советов», «Ахмат», «Факел», «Оренбург», «Пари НН», «Акрон», «Химки», «Динамо» г. Махачкала.

Кроме того, была утверждена процедура жеребьевки группового раунда Пути РПЛ. Команды будут разделены на четыре корзины в соответствии с занятыми местами по итогам розыгрыша РПЛ сезона 2023/24. В первую корзину войдут команды, занявшие 1-4 места в РПЛ прошлого сезона, во вторую – 5-8, третью – 9-12, четвертую – Пари НН (13 место), «Акрон» (победитель стыковых матчей), «Химки» (победитель Первой лиги) и «Динамо» г. Махачкала (серебряный призер Первой лиги).

В ходе жеребьевки по группам поочередно будут распределены команды первой, второй, третьей и четвертой корзин. Как и в прошлых двух сезонах (2022/23, 2023/24), в одной группе Пути РПЛ могут оказаться не более двух команд из Москвы и Московской области, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полетов («Краснодар», «Ростов», «Факел»). Дата проведения жеребьевки будет определена завтра, 6 июня.