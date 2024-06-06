В «Локомотиве» подвели итоги сезона-2023/2024

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о сезоне-2023/2024 для клуба. «Локомотив» занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Железнодорожники покинули Фонбет Кубок России, проиграв «Уралу» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов.

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