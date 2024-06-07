«Сочи» объявил об уходе венесуэльского нападающего

Нападающий Серхио Кордова покидает «Сочи», сообщается на сайте футбольного клуба.

«Сочи» в начале февраля объявил о переходе венесуэльца на правах аренды из турецкого «Аланьяспора». Соглашение между клубами предусматривало опцию выкупа 26‑летнего игрока, но не будет активировано.

В весенней части сезона Кордова провел 11 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

«Сочи» по итогам минувшего сезона РПЛ занял последнее, 16‑е место в турнирной таблице и вылетел в МЕЛБЕТ‑Первую Лигу.