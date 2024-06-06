Мбаппе превзошел достижение Зидана в сборной Франции

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе превзошел достижение Зинедина Зидана в сборной Франции. Об этом сообщает Sportsration.

В товарищеской встрече с Люксембургом (3:0), которая прошла 5 июня, Мбаппе отметился голом и двумя результативными передачами. Теперь в его активе 27 ассистов в составе национальной команды. По этому показателю он превзошел Зидана и Тьерри Анри, которые в матчах за сборную сделали по 26 голевых пасов.

Лучшим ассистентом в истории сборной Франции является действующий игрок трехцветных Антуан Гризманн. Он сделал 30 голевых передач.

В активе Мбаппе 78 матчей в составе сборной Франции, он забил 47 голов. Вместе с трехцветными форвард стал чемпионом мира, а также обладателем серебряной медали первенства планеты.