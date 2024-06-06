«Локомотив» не собирается подписывать контракт с Джикией, заявил Нагорных

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «Матч ТВ», что переход защитника Георгия Джикии в команду маловероятен.

© Матч ТВ

Джикия по окончании сезона‑2023/24 покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Футболист может пополнить состав любой команды на правах свободного агента.

— Правда, что вам предлагали Джикию, но клуб не стал его рассматривать из‑за высокой зарплаты?

— Клуб не рассматривал приглашение Георгия, вопрос не в экономике. Для нас его переход не является приоритетом. (Агент) Вадим Шпинев выходил в том числе и на меня, они были готовы пойти на существенное понижение зарплаты по сравнению с тем, что он получал в «Спартаке». Но на сегодняшний день у нас укомплектована линия защиты, и мы не видим Георгия в клубе, — сказал Нагорных в интервью «Матч ТВ» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Газпром‑Медиа Холдинг» выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ‑2024. «Матч ТВ» — российский федеральный общедоступный канал о спорте и здоровом образе жизни, входящий в «Газпром‑Медиа Холдинг».