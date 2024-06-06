Дюков допустил проведение товарищеского матча сборных России и Венгрии

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Венгерской футбольной федерацией о проведении товарищеского матча между национальными командами в 2025 году. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава РФС Александр Дюков.

"Проведение матчей мы обсуждаем с руководством федераций, а не с министерствами, - сказал Дюков. - Есть обсуждение с венгерской федерацией потенциального матча мужских команд. В этом году вряд ли такая игра состоится, нет окна. В следующем году это возможно".



В апреле члены исполнительного комитета РФС утвердили концепцию деятельности сборной России в период санкций. По новой концепции предлагается проводить до 10 матчей каждый год в официальные окна Международной федерации футбола (ФИФА). Также РФС планирует увеличить уровень соперников для сборной России, находя спарринги с командами из топ-80 рейтинга ФИФА. Сборная Венгрии занимает 26-е место в мировом рейтинге.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). 21 марта 2024 года сборная России дома обыграла команду Сербии (4:0). 7 июня россияне в товарищеском матче встретятся со сборной Белоруссии в Минске. Также команда России должна была в Москве провести игру против сборной Парагвая 25 марта, встречу отменили из-за теракта в подмосковном Красногорске.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.