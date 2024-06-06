В Венгрии не против провести товарищеский матч со сборной России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны не имеет ничего против матча со сборной России по футболу, передает «Спорт-Экспресс».

«Спорт не нужно путать с геополитикой. Так что если с профессиональной точки зрения это будет принято, то мы не будем иметь ничего против», — сказал Сийярто.



Также Сийярто отметил, что решать о проведении матча со сборной России должна Федерация футбола Венгрии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.